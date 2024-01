"Escriturá tu Casa": un programa "copiado" y con datos erróneos

El gobierno provincial anunció con bombos y platillos hace pocos días en Terrazas del Portezuelo el lanzamiento del plan “Escriturá tu Casa”, con el fin de que los vecinos de toda la provincia puedan “regularizar la situación dominial de sus hogares” y convertirse en “dueños legítimos”. En los papeles, todo muy lindo, pero con solo indagar un poco se descubre que esta supuesta novedad es una copia o la simple continuidad de un programa que implementaba la gestión anterior. Además, indican que se tergiversa la información como, por ejemplo, con la aseveración de que durante la administración de Alberto Rodríguez Saá estaba el requisito de abonar el 30 por ciento del valor del inmueble para poder completar el trámite, cuando en realidad era gratuito.

La falsedad de la información difundida arranca ya desde su origen. En el Ejecutivo dijeron que el programa transformará la realidad de muchos sanluiseños y que deriva de “un intenso trabajo” entre distintas áreas gubernamentales. “Este plan de escrituración es la continuación del que veníamos haciendo nosotros; de hecho, quedó toda la estructura de Escribanía de Gobierno. Esta gestión lo único que ha hecho es continuar la política que nosotros implementamos”, aclaró Mario Noé Esteves III, quien se desempeñó como escribano de Gobierno en la administración de Rodríguez Saá durante más de quince años.

Una prueba de la extensión y masividad alcanzada con esta iniciativa es que solo en un año y diez meses, durante la administración saliente, se realizaron más de 7 mil escrituras, todas sin que el beneficiario tuviera que poner un solo peso y debidamente asentadas en el Registro de la Propiedad.

Esteves dijo que la afirmación que realizó el gobernador Claudio Poggi en el acto de presentación, sobre que el gobierno actual había eliminado el requisito de abonar el 30 por ciento del valor del inmueble para poder escriturar, es información errónea y tendenciosa.

“Vos eras adjudicatario, tenías las cuotas al día, te presentabas y Escribanía de Gobierno te hacía el trámite de manera gratuita. Después había gente que debía cuotas, entonces hasta que no terminaras de pagar no se podía hacer la gestión, o si querías escriturar tenías que hacer la cancelación anticipada. Siempre estamos hablando de casos particulares. No se trataba de la generalidad o la regla. Sin embargo, Poggi salió a decir que esto era el 30 por ciento del valor del inmueble”, aclaró.

“Se informa mal y de manera tendenciosa haciendo creer que el gobierno anterior cobraba. No era así. Se hicieron 7.500 escrituras de manera gratuita”, agregó.

Con el “nuevo” plan de escrituración de Poggi, se abrió el juego para que escribanos fuera de la órbita estatal también puedan hacer el trámite, aunque eso, al revés de lo que ocurría durante la administración anterior, no es un paso gratuito y tiene un costo de 130 mil pesos.

El exescribano de Gobierno advirtió que en la anterior gestión de Poggi se trató de implementar una acción similar con los escribanos, aunque con malos resultados. “En ese plan también se firmó un convenio con el Colegio de Escribanos. Pero fue un fracaso. No en todos lados se pudo instaurar ese sistema”, advirtió.