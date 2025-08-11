Inicio de semana primaveral, aunque con vientos

Luego de un fin de semana en el que volvieron las heladas y en algunas partes de la provincia las temperaturas fueron bajo cero, la semana comenzará con días agradables, que tendrán máximas primaverales en torno a los 20 grados.

Sin pronóstico de lluvias ni de nubosidad aunque con algunos vientos fuertes, el inicio de semana dará un respiro en cuanto frío y para el lunes se espera un ascenso de la temperatura y el cielo despejado. La mínima será de 5 grados y habrá viento noreste.

El martes, las ráfagas continuarán predominantes con comienzo por el norte y rotación a la tarde del sur. La máxima está prevista en 19 grados y la mínima subirá a 8 grados.

Luego de los dos días iniciales con algo de calor, el miércoles se parecerá más a un día de invierno, aunque no de los más extremos. La máxima de 13 y la mínima de 6 grados serán los parámetros en los que se moverá la jornada que tendrá algo de nubosidad y mucho viento.