Víctor Manuel, el nuevo cortesano de gustos caros y familia que vive del Estado

La intención del Gobierno Provincial de meter todo su poderío en el Poder Judicial tiene ahora nombre y apellido: Víctor Manuel Endeiza, un subordinado atroz a las ideas de Claudio Poggi, de quien es amigo personal, y miembro de la familia que tomó virtualmente la conducción de la provincia. Hasta que jure como ministro de la Corte, el postulado se desempeña nada más y nada menos que como Fiscal de Estado.

Un buen regalo de cumpleaños 51 –que celebrará el 21 de agosto- puede ser para Víctor Manuel la jura, por fin, de su puesto como miembro del Superior Tribunal de Justicia, un proceso exprés que Poggi consiguió tras la primera vacante que se abrió en la Corte en su gestión, tras la renuncia de Cecilia Chada, ferozmente atosigada por los medios que responden al gobernador.

Fue tan burda la maniobra oficialista que Endeiza asumirá su cargo con los ojos de los empleados judiciales puestos sobre él. Los trabajadores que todos los días llegan al edificio de Justicia mantienen una desconfianza simulada ante el nuevo ministro, a quien saben mandado por la misma gestión que les mantiene los sueldos congelados y que manifestó desde su primer día una feroz persecución contra ellos.

Aportaron a ese descontento las primeras y poco felices declaraciones del todavía fiscal de Estado a la salida de la sesión en la Legislatura que determinó la aprobación de su pliego. Tan maquinada fue la resolución que ni los legisladores opositores esbozaron una resistencia, resignados como estaban a la mayoría oficialista. Tras esa guionada puesta en escena, con una parsimonia destartalada, Endeiza sostuvo que la eliminación de la feria judicial sería un paso que mejorará la administración de justicia pero de inmediato señaló que “no es una solución mágica” y se puso como objetivo “reducir la mora judicial”.

En simultáneo agregó que no es conveniente incorporar personal a los Tribunales y pareció olvidar que él mismo colaboró con la demora de los expedientes ya que hasta el año pasado fue funcionario judicial, un status que comenzó a recorrer hace 20 años. O sea, algo de responsabilidad en el pasmoso paso de los expedientes le corresponde al ahora cortesano.

Endeiza comenzó su trajinar judicial como un esforzado defensor oficial que luego pasó por secretarías de juzgados hasta que en el primer mandato de Poggi fue convocado para ser Secretario Legal y Técnico. Pasó toda la gestión inicial del cordobés como uno de sus consultores más abyectos y apenas el ahora gobernador retomó el poder fue convocado nuevamente.

Esa cercanía y el hecho de que Víctor Manuel tiene a casi toda su familia inserta en distintos organismos del Poder Ejecutivo impulsaron a los analistas a pensar que cada vez que un expediente judicial salpique a algún funcionario–de los más encumbrados a los menos importantes- el nuevo ministro tendrá que excusarse, lo que a su vez generará la mora que –dice- llegó para combatir.

Como para reforzar la descripción de sus vínculos con el Gobierno, Víctor Manuel es primo hermano de Ricardo Endeiza, el vicegobernador de la provincia, que a la vez es ex esposo de Fabiana Zárate, la funcionaria que asumirá en fiscalía de Estado, el puesto que deja Víctor. Parece un árbol genealógico complicado pero es más simple de lo que parece.

El nombrado es hijo del polémico Eduardo Aníbal “El Gaucho” Endeiza, un recordado ministro de Gobierno y diputado nacional en los albores democráticos, y de Silvia Rodríguez, quien años atrás estuvo al mando del ministerio de Educación y es la fundadora del Instituto Causay, posiblemente el colegio más caro de toda la provincia.

Más allá de la exclusiva educación que se brinda en el establecimiento, la escuela fue conocida por sus vínculos con figuras relacionadas a la dictadura militar, a tal punto que hasta no hace mucho había en la dirección cuadros de Jorge Rafael Videla. En el colegio de su madre hizo Víctor Manuel el último año de la escuela primaria –antes había asistido a la Normal Mixta- y todo el secundario. Siempre tuvo notas sobresalientes.

En la cuna acomodada de esa familia tradicional, el futuro ministro de la Corte pasó sus primeros años en los que empezó a delinear algunos gustos caros, como la aviación, un placer que no es para cualquiera pero que Endeiza disfruta semana a semana, con viajes a otras provincias donde realiza vuelos sumamente emocionantes.

Víctor Manuel –un nombre que remite a un célebre cantante español, ex pareja de Ana Belén- tiene algunos pasatiempos marcados y conocidos por sus amigos y allegados. Relacionar su nombre con el de un músico popular no es precisamente un punto certero ya que Endeiza tiene preferencias más refinadas, como el jazz y el blues, una diferencia con su primo Ricardo, bastante más llano en cuando a gustos musicales. Lo mismo sucede con el cine, un arte que el nuevo juez disfruta con producciones de alto vuelo y mirada poética.

Rápido y furioso, en síntesis, no describe ni de cerca sus gustos en la pantalla, pero el nombre de la película puede servir para graficar cómo fue su ascenso en el organigrama judicial.