El intendente de Potrero apuesta fuerte a obtener dos edificios

La Municipalidad de Potrero de los Funes busca que luego de 45 años le sean reconocidos dos inmuebles trascendentes de la ciudad que por ahora no puede administrar: la pileta de natación y el edificio de los bomberos voluntarios. El propio intendente envió un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para que sea tratado a la brevedad.

Damián Gómez, el jefe comunal, dijo que “es muy importante que esos edificios pasen a ser patrimonio municipal” y señaló que su pedido obedece a un reclamo de los vecinos sostenido en el tiempo.

El funcionario calificó de “histórico” el pedido y agregó que una vez que termine el “proceso administrativo que en estos momentos se está llevando a cabo”, la municipalidad comenzará a desarrollar de otra manera las instalaciones. “Hay que embellecerlas”, sostuvo.

La pileta a la que hace mención Gómez está ubicada en la costanera Los Sauces, hace años no tiene uso y fue parte de un desmanejo de la administración anterior, que nunca pudo aclarar en qué situación están los terrenos. En actualidad, vive en el predio una familia que ya tiene lugar donde mudarse por lo que el espacio quedará a disposición.

Una vez que la Municipalidad tome posesión del inmueble, la intención es darlo en concesión. “No creo que tengamos los recursos para administrarlas nosotros”, dijo el intendente, quien recordó que la pileta es un lugar que “los habitantes de Potrero que hoy tienen mi edad disfrutamos cuando éramos chicos”.

El otro edificio que la comuna potrerina busca recuperar es el que actualmente usan los bomberos voluntarios, una institución muy cercana a los afectos del intendente, ya que él mismo se dedica a la actividad.

Gómez aseguró que una vez que el predio quede en manos de la municipalidad, lo cederá a los socorristas para que tengan un espacio propio.

Con intenciones de ser reelecto, el intendente estimó que las dos iniciativas no tendrán oposición en un Concejo Deliberante dominado por la oposición y que ha dificultado en extremo las intenciones de gestión de Gómez. “Nosotros pensamos en el futuro de la ciudad, por eso elevamos el proyecto de ordenanza”, concluyó.