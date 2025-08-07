  • Nuestras redes
12°SAN LUIS - Jueves 07 de Agosto de 2025

12°SAN LUIS - Jueves 07 de Agosto de 2025

El fin de semana

Se acercan días con mañanas frías y tardes apacibles

Viernes y sábado habrá heladas de madrugada, pero a la tarde las condiciones mejorarán. El domingo harán 17 grados, aunque vendrá el viento norte. 

Por redacción
| Hace 3 horas

El vaivén climático será la compañía del fin de semana que se aproxima, que prevé algunas madrugadas frías y tardes más bien agradables según el pronóstico extendido remitido por la Red de Estaciones Meteorológicas.

 

 

El organismo informó que el jueves amaneció frío y que el norte provincial tiene previsto algunas lluvias y lloviznas, aunque por la tarde el cielo comenzará a despejarse y las temperaturas tendrán su máxima en el orden de los 15 grados.

 

 

Para el viernes es probable que regresen las heladas, por lo que la madrugada y la mañana estarán muy frescas, aunque, nuevamente, las condiciones mejorarán a la tarde, con máximas que rondarán nuevamente los 15 grados.

 

 

La misma situación se vivirá el sábado, cuando se esperan mañanas heladas y tardes más apacibles, aunque con la presencia de un viento fuerte que podría hacer descender la temperatura. En el noroeste de la provincia será muy fuerte.

 

 

El domingo habrá, otra vez, mucho viento, sobre todo del cuadrante norte, aunque la temperatura irá en alza hasta llegar a una tarde con 17 grados.

 

 

 

 

 

