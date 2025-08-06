Muerte en Juana Koslay: todo indica que fue un homicidio

Valentín Sosa, un hombre de 64 años, fue encontrado muerto en su casa ubicada en el barrio 274 Viviendas “Malvinas Argentinas” de Juana Koslay, sobre la Autopista Ruta 20. El hallazgo ocurrió el martes por la noche, pero recién este miércoles se confirmó que presentaba golpes en la cabeza. La autopsia fue clave para establecer que podría tratarse de un homicidio, presuntamente en el marco de un robo.

Sosa vivía solo desde hacía pocos meses, tras quedar viudo. Era muy conocido y querido en el barrio, y trabajaba en la escuela “Juan Martín de Pueyrredón”, en El Chorrillo. Según vecinos, ese mismo martes lo vieron como siempre, andando en su bicicleta con su gorra característica.

La casa, prolijamente mantenida y pintada en tonos verdes, se encuentra en la parte sur del barrio, tras cruzar un pequeño puente sobre un cauce de río y muy cerca del complejo privado “La Agripina”. Allí trabajaron este miércoles por la tarde efectivos de la División Homicidios y de Criminalística, en busca de pistas que permitan esclarecer lo ocurrido.

Vecinos del sector expresaron su dolor y sorpresa. “A don Valentín lo vimos el martes. Era un vecino muy querido y, aunque había enviudado hace poco, seguía adelante”, contó una mujer visiblemente angustiada. Otros destacaron que era una persona tranquila y servicial, sin conflictos con nadie.

Las cámaras públicas no habrían registrado movimientos sospechosos en los alrededores, por lo que la Policía analiza la posibilidad de obtener registros de dispositivos privados. Hasta ahora no se observó desorden ni señales claras de robo, pero no se descarta ninguna hipótesis.

El caso quedó caratulado como homicidio y continúa bajo investigación, mientras la conmoción sacude a una comunidad que aún no sale del asombro.