12°SAN LUIS - Jueves 07 de Agosto de 2025

Crimen en Juana Koslay

Rabia y pena por la brutal muerte de Don Valentín, querido vecino del Malvinas Argentinas

Tenía 64 años, era viudo y trabajaba en una escuela. Sospechan que lo mataron de tres golpes en la cabeza en su casa. El barrio exige justicia y duda sobre la operatividad de las cámaras de seguridad.

Por redacción
| Hace 13 horas

La infaltable gorrita que siempre lucía Don Valentín Sosa, incluso para ir a hacer trámites o al trabajo, también estuvo presente en la foto que compartieron sus vecinos para homenajearlo tras conocer la terrible noticia: lo asesinaron brutalmente en su casa del barrio 274 Viviendas “Malvinas Argentinas”, en Juana Koslay.

 

 

Valentín tenía unos 64 años. Había enviudado hacía pocos meses, tras la muerte fulminante de su esposa por cáncer. Intentaba sobreponerse a esa pérdida, mientras pensaba en su jubilación. Pero este lunes por la noche o madrugada del martes —el momento aún no está claro— encontró la muerte de la forma más cruel: lo habrían matado a golpes en la cabeza. Recibió al menos tres impactos, según confirmó la autopsia.

 

 

Vivía solo en la manzana L casa 6. Fue visto por última vez el martes a la tarde, andando en su clásica bicicleta, que usaba para ir a trabajar a la escuela “Juan Martín de Pueyrredón”, en El Chorrillo. Era un hombre trabajador, respetuoso y sencillo. No tuvo hijos, pero su gran familia era el barrio. Charlaba con todos: con el verdulero, el carnicero, el ferretero. Todos lo conocían.

 

 

Cuando no se presentó a trabajar, sus compañeros comenzaron a preocuparse. También sus vecinos, que fueron a buscarlo y lo encontraron sin vida. Al principio pensaron que había fallecido por causas naturales, pero luego se confirmó lo impensado: había sido asesinado. “A lo mejor conocía a uno de sus asesinos”, arriesgó un conocido.

 

 

La noticia generó conmoción, tristeza e indignación. El barrio que colinda con el coqueto complejo “La Agripina” siempre fue tranquilo. Ahora, sus vecinos sienten que eso cambió para siempre. Buscan pistas, miran las cámaras de seguridad, pero muchas —denuncian— no funcionan.

 

 

Mientras intentan reconstruir lo ocurrido, el vecindario clama por justicia. Y por seguridad. Porque a Don Valentín apareció muerto en su casa, en silencio, y nadie lo vio venir.

 

