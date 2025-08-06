Investigan la muerte de un hombre en el barrio 274 viviendas Malvinas Argentinas

Los vecinos del barrio 274 Viviendas Malvinas Argentinas, en la ciudad de Juana Koslay, están consternados y conmocionados por el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en el interior de una vivienda. El hecho ocurrió en la casa 6 de la manzana L, una zona ubicada hacia el fondo del barrio, cruzando el río por un puente interno.

De acuerdo al relato de una vecina del lugar, la víctima tendría más de 60 años y habría sido encontrada en su domicilio. Algunos testimonios extraoficiales indican que podría tratarse de un homicidio, ya que circula la versión de que la persona habría muerto producto de una golpiza. Sin embargo, las autoridades aún no confirmaron oficialmente esta información.

En el lugar trabaja personal de la División Homicidios y Policía Científica. También se hicieron presentes móviles de la Policía de la Provincia, que resguardan la zona y toman testimonios a los vecinos del sector.

“La casa es muy prolija, pintada de verde, con un cerco de ligustros, y tiene un cartel que dice ‘Familia Sosa’”, describió un cronista presente en el lugar. Por el momento, no trascendió la identidad completa del fallecido ni las causas exactas de su muerte.

De manera extraoficial se supo de se trataría de Valentín Sosa, que trabajaba como ordenanza en una escuela koslayense.

Las pericias forenses y la investigación en curso serán claves para determinar si se trató de un crimen, un suicidio o un hecho accidental. La Fiscalía de Turno ya interviene en el caso.