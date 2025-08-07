Choque en Circunvalación: una joven terminó herida y el motociclista estaba borracho

El siniestro ocurrió cerca de las 7:30 a la altura del predio de Edesal, en la ciudad de San Luis. Según las primeras averiguaciones de la Policía, una motocicleta Keller 110 cc, que circulaba de norte a sur por la ex ruta nacional 147, colisionó desde atrás con una camioneta Ford Ranger.

En la moto viajaba un joven de 25 años, acompañado por una chica de 23, que fue quien terminó con lesiones. Fue asistida en el lugar por personal del Sempro y trasladada en ambulancia al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” para estudios más complejos.

Ambos conductores fueron sometidos al alcotest. El hombre de 53 años que manejaba la camioneta no tenía alcohol en sangre, pero el motociclista arrojó un resultado positivo de 1,00 gramos por litro.

Además del positivo de alcoholemia, el conductor de la moto no tenía carnet, ni cédula del vehículo, ni seguro obligatorio. Por eso, la Policía secuestró preventivamente el rodado.