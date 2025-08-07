Aún no saben quién atacó a Valentín Sosa; su comunidad aún lo llora

A dos días del hallazgo sin vida de Valentín Sosa en el interior de su vivienda del barrio 274 Viviendas, en Juana Koslay, el fiscal a cargo de la causa confirmó que investiga el hecho como un homicidio, pero aún no saben quién y cómo atacó al hombre. Según trascendió, el hombre, de unos 64 años, era uno de los más de 400 empleados de la administración pública cesanteados por el Gobierno provincial y aún no había percibido sus haberes.

“Vamos a investigarlo como homicidio”, declaró a última hora del miércoles el fiscal Ricardo Barbeito. Explicó que, si bien en un principio se sospechó que el fallecido había sufrido una caída —porque fue hallado con sangre en la nuca y la casa estaba ordenada—, la autopsia reveló que tenía tres golpes en la parte posterior de la cabeza.

El cuerpo de Sosa fue encontrado el martes por un vecino, que lo vio a través de una ventana y dio aviso a la Policía. El personal forense y los peritos de Homicidios constataron que no había signos de violencia en los accesos a la vivienda ni desorden en su interior. En la escena se encontraron dos celulares, la billetera vacía y los televisores en su lugar. Por el momento, no se pudo confirmar si la víctima había llegado a cobrar su jubilación.

Este jueves, los investigadores realizaron tareas en la escuela Juan Martín de Pueyrredón, donde Sosa trabajaba antes de ser desvinculado, en busca de testimonios y elementos que puedan ayudar a reconstruir sus últimos días.

Barbeito indicó que las tareas investigativas estuvieron, inicialmente, a cargo de la fiscal adjunta Ornella Costa, quien le remitió las medidas y las actuaciones una vez que el fiscal titular concluyó con su tarea en el juicio por sextorsión. El miércoles por la tarde, por orden del propio Barbeito, el equipo de Homicidios volvió por segunda vez al domicilio para relevar más pruebas.

“Estamos a la espera de los informes”, concluyó el fiscal.