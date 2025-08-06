Condenaron a Diego Oliveri a más de dos años de prisión por atacar a su expareja en 2020

El juez Ariel Gustavo Parrillis, actuando en integración unipersonal del Tribunal de Juicio de la ciudad de San Luis, condenó este martes a Diego Alejandro Oliveri, de 46 años, a la pena de 2 años y 3 meses de prisión de cumplimiento efectivo, por una serie de hechos violentos que tuvieron como víctima a su expareja, Gabriela Fernández Aberastain.

Los delitos fueron cometidos en abril de 2020 y la sentencia lo declara culpable de amenazas, distribución indebida de correspondencia y lesiones leves calificadas, estas últimas agravadas por el vínculo y por haber mediado violencia de género. Los ilícitos fueron considerados en concurso real, es decir, coexistentes en un mismo contexto fáctico.

En los fundamentos del fallo, el magistrado valoró como circunstancias agravantes el daño causado, la afectación a la imagen personal y familiar de la víctima y las condiciones de tiempo y modo en que ocurrieron los hechos.

Oliveri deberá cumplir su condena en el Servicio Penitenciario Provincial y el caso fue remitido al Juzgado de Ejecución Penal.

En el mismo expediente figuraba como imputada Tatiana Yacarini, quien logró extinguir la acción penal mediante una reparación económica acordada con la víctima, por lo que fue finalmente sobreseída.