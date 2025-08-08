  • Nuestras redes
Viernes 08 de Agosto de 2025

Estaba internado

Murió un chico que se accidentó el martes en la avenida Lafinur

Matías Cabañez chocó con su moto contra un auto y de inmediato fue trasladado al hospital Ramón Carrillo, donde quedó internado en terapia intensiva. Habían pedido para él 20 dadores de sangre.

Por redacción
| Hace 4 horas

Luego de tres días internado en estado muy crítico un joven que se accidentó en una moto falleció en el Hospital Ramón Carrillo. La víctima fatal es Matías Cabañez, un chico que el martes iba en su moto e impactó contra un árbol. El hecho le dejó múltiples lesiones que finalmente terminaron en el fatal desenlace.

 

 

El accidente se produjo en la esquina de Lafinur y Chubut y la Policía investiga las razones por las que la moto de Matías perdió el control y se estrelló contra el poste. La hipótesis más firme indica que un auto lo pudo haber rozado y en ese sentido los oficiales buscan recolectar testimonios.

 

 

Desde que ingresó al hospital, la situación del joven fue crítica. Estuvo internado en terapia pero nunca pudo salir. La familia y los amigos iniciaron el mismo día del accidente una campaña de donación de sangre.

 

 

La víctima falta tenía 23 años y protagonizó el accidente tras subirse al cordón con su Zanella ZB de 110 cc que estaba por pasar a un automóvil.
 

 

 

 

 

 

 

