Cometió un delito menor, no fue a la audiencia y ahora lo declararon en rebeldía

La medida fue adoptada por el Juzgado de Garantías 2.

Un joven que había cometido un delito menor y que, en libertad, faltó en varias oportunidades a la audiencia en la que se le formularían los cargos fue declarado en rebeldía y ahora afronta la posibilidad de quedar detenido.

La medida fue dictada por Santiago Ortiz en subrogación en el Juzgado de Garantía Nº 2, de Villa Mercedes y a pedido de la Fiscalía, quien dijo que el imputado fue notificado en varias oportunidades.

Para que se declare la rebeldía, es necesario que el acusado de un delito reciba la información de la fecha, hora y lugar de la audiencia y no comparezca repetidas veces. No se informó cuántas jornadas debieron ser suspendidas por la ausencia del encartado en la causa.

El joven en cuestión es Bryan Valdez, quien está acusado de entrar a una casa a robar, en Villa Mercedes. El muchacho debía presentarse el miércoles a la audiencia en la que estaba previsto realizar el control de acusación.

Ortiz ordenó la detención de Valdez para que pueda llevarse a cabo la audiencia varias veces postergada.