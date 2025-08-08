  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

14°SAN LUIS - Viernes 08 de Agosto de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

14°SAN LUIS - Viernes 08 de Agosto de 2025

EN VIVO

Mañana movida

Motociclista fracturado en un accidente

Fue en la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura de la estación de servicio "La estrella", de San Luis. Hubo otros accidentes en la ciudad durante la mañana del viernes.

Por redacción
| Hace 4 horas

Es raro que haya una mañana sin accidentes en San Luis. El más grave del viernes se produjo en la avenida José Santos Ortiz, de San Luis, a la altura de la rotonda de ingreso que está frente a la estación de servicio “La Estrella”.

 

 

Allí, una moto de 110 centímetros cúbicos que circulaba por la avenida chocó con una Volkswagen Cross que había girado en la rotonda. Producto del choque, el conductor del rodado menor resultó fracturado.

 

 

Por esa razón fue rápidamente trasladado al Hospital Central Ramón Carrillo, que queda a pocos kilómetros del lugar del accidente, y la moto quedó sobre la ruta, con daños de consideración.

 

 

Otro accidente se produjo a pocos kilómetros de allí, sobre la ruta nacional 147, a la altura del Changomás –donde el jueves también se había registrado un siniestro vial- y un tercero sucedió en la esquina de Bolívar y Chacabuco, ambos con consecuencias mucho más leves.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo