Motociclista fracturado en un accidente

Es raro que haya una mañana sin accidentes en San Luis. El más grave del viernes se produjo en la avenida José Santos Ortiz, de San Luis, a la altura de la rotonda de ingreso que está frente a la estación de servicio “La Estrella”.

Allí, una moto de 110 centímetros cúbicos que circulaba por la avenida chocó con una Volkswagen Cross que había girado en la rotonda. Producto del choque, el conductor del rodado menor resultó fracturado.

Por esa razón fue rápidamente trasladado al Hospital Central Ramón Carrillo, que queda a pocos kilómetros del lugar del accidente, y la moto quedó sobre la ruta, con daños de consideración.

Otro accidente se produjo a pocos kilómetros de allí, sobre la ruta nacional 147, a la altura del Changomás –donde el jueves también se había registrado un siniestro vial- y un tercero sucedió en la esquina de Bolívar y Chacabuco, ambos con consecuencias mucho más leves.