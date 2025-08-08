  • Nuestras redes
Viernes 08 de Agosto de 2025

SAN LUIS - Viernes 08 de Agosto de 2025

San Juan

Hallaron un feto de cinco meses y buscan a la madre

Lo encontraron en una planta recicladora. Estaba en avanzado estado de descomposición.

Por redacción
| Hace 3 horas

Un feto de cinco meses de gestación en avanzado estado de descomposición fue encontrado en los filtros de una planta recicladora, en el departamento sanjuanino de Valle Fértil, y las autoridades buscan a la madre.

 

De acuerdo a la información del portal del Diario de Cuyo, un empleado halló el feto mientras limpiaba las cloacas del lugar y alertó a la Policía.

 

En este sentido, la Comisaría N°12 de Valle Fértil y la Fiscalía comenzaron una investigación para encontrar a la madre.

 

El subcomisario David Recio dialogó con medios locales y afirmó: “Estamos investigando si podemos dar con la madre que tomó esta decisión en los nosocomios de la provincia y de La Rioja”.

 

Los investigadores realizan una pesquisa en los hospitales locales, solicitaron información en el Hospital Rawson y a un centro de salud riojano.

 

“Un médico nos indicaba que por la gestación, por los 5 meses de gestación, puede haber quedado placenta, restos que pueden haber quedado en la mujer y sí o sí va a tener que caer en un hospital”, agregó Reccio.

 

