Impiden a pareja homoparental registrar a su hijo con los apellidos de ambos papás

Este viernes salió una sentencia que causó dolor en una pareja homoparental que quiere inscribir a su hijo con los apellidos de ambos papás; la Justicia les negó esa posibilidad. El hecho despertó indignación, no solo por lo que implica en materia de derechos del niño, sino por la realidad que tienen que afrontar los hombres homosexuales que sueñan con formar una familia.



El Diario de la República dialogó con uno de los papás, que por temor a complicaciones en el proceso legal, y para resguardar la identidad del menor y de su pareja, prefirió identificarse con las iniciales H.A.P. De acuerdo a lo que contó, la jueza de Familia Nº 1, Natalia Rita Giunta, y el defensor de la Niñez del mismo juzgado, Sebastián Privitera, negaron el derecho legítimo de inscribir legalmente al bebé a nombre de los padres reales, quienes están criando al pequeño.



"Las normativas de la enseñanza ESI, que hablan de las familias heterogéneas, y del derecho y la libertad de formar una familia, se manchan ante estos juzgados representados por personas que al parecer no tienen corazón", repudió.



Pese a que en la audiencia presencial la jueza y el defensor "mostraron una actitud muy positiva y de ayuda para el caso", invitando a la pareja a motivar a otros a hacer lo mismo, finalmente actuaron en detrimento. "Sabemos que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia, pero también sabemos que los juzgados tienen jurisprudencia y que no tienen que adherir sí o sí a la Corte. Ha sido un fallo inédito, injusto, de doble moral y homofóbico", aseveró.

Una historia superadora, obstaculizada por la Justicia



H.A.P. detalló que para formar una familia junto a su pareja, iniciaron un proceso de fertilización asistida. Una amiga se dispuso a ayudarlos, aportando su vientre, sin prejuicios, para que pudieran ser padres legítimos. Pese al pedido de medidas cautelares, no han podido inscribir a su hijo. Quieren que lleve, como corresponde, el apellido de ambos padres.



Sin embargo, un fallo de octubre del año pasado fue el puntapié para que la Justicia puntana accione en contra del deseo genuino de la familia (el fallo dice, a grandes rasgos, que la mujer no se puede desplazar). "¿Dónde está el concepto de familia del siglo XXI? La Justicia provincial no tiene que supeditarse a la Corte suprema", remarcó.



Si bien cuentan con un certificado médico de nacimiento, donde figura el nombre de la mujer que participó, amiga de la pareja, no logran anotar al pequeño con los apellidos de los papás. Ello ha irrumpido primeramente en el derecho del pequeño, pero también ha causado fuertes inconvenientes de cara a las licencias laborales de sus padres, por ejemplo. Además de otros inconvenientes en materia de salud, por ejemplo (mutual, plan materno infantil, etcétera).

El amor siempre vence



Pese al obstáculo jurídico, los padres luchan sin descanso y no dejan que las amarguras arruinen el momento de plena felicidad que están viviendo.

"El bebé está muy bien, está aumentando de peso, estamos velando por él, que es lo que más nos interesa. Lo legal tiene que salir porque la realidad del niño es esa, nosotros no le vamos a negar los orígenes", subrayó.

Por lo pronto, los padres van a apelar la disposición y tratarán de que "se haga verdadera justicia".

