Destruyeron el vidrio de un vehículo y hurtaron un maletín

La gestora Liliana Elvira Ortiz atraviesa momentos de angustia, impotencia y desazón. Es por la sustracción de un maletín con valiosa documentación relacionada a la compra y venta de automotores que estaba en el interior de su automóvil.



El ilícito ocurrió el pasado 4 de julio en plena luz del día, a las 12:30, cuando su Renault Sandero estaba estacionado en calle General Paz, entre Curupayti y Maipú, a la vuelta de la entrada principal de la Municipalidad de Villa Mercedes. “Rompieron el vidrio y me robaron todo mi trabajo, estoy con mucha indignación por esta situación”, le confió a la prensa.

“A nadie le sirve lo que había en el maletín, solo a mí y a mis clientes, se trata de formularios 08 y cédulas de automotor para hacer las operaciones de compra-venta”, indicó la gestora que con urgencia necesita que le devuelvan la documentación.

Para ello y como otras víctimas de la delincuencia, recurrió a las redes sociales para volver a contar con esos valiosos papeles. “Por favor…si encuentran documentación de automóviles… avisar al 2657-545975. Ayúdenos a encontrar maletín con documentación de transferencias de vehículos…¡Hay recompensa!", escribió.

Liliana Ortiz señaló que pese al horario en que se cometió el robo, en plena actividad en la ciudad, no hay testigos ni registros de las cámaras de seguridad. “Hay mucha publicidad pero yo desde hace 20 días que estoy tratando de recuperar mi maletín”, cuestionó.

La denuncia del caso fue realizada en la Comisaría Novena.