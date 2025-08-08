Se quedó dormida y estuvo cerca de ocasionar una tragedia

El cansancio siempre está al límite de ocasionar una tragedia de tránsito. Precisamente, por quedarse dormida, una mujer perdió el control del automóvil que manejaba y como consecuencia de los golpes sufridos en un vuelco, ella y otro de sus tres acompañantes resultaron con lesiones.

La emergencia ocurrió en este accidentado viernes 8 de agosto (hubo al menos 4 accidentes más en la ciudad de San Luis) a la madrugada, alrededor de las 4:30, a la altura del kilómetro 798 de la Autopista de las Serranías Puntanas, cerca del predio de Sol Puntano.

La Policía informó que una mujer de 54 años conducía de oeste a este un Fiat Palio en compañía de un hombre de 57 años, una joven de 18 años y un joven de 19 años (todos con domicilio en la ciudad de San Luis). “En ese sector de la autopista se quedó dormida, lo que provocó que perdiera el control del vehículo, el cual despistó y terminó volcado sobre el costado de la banquina, cerca de un alambrado perimetral”.

A raíz del siniestro, la mujer de 54 años que conducía el auto y el hombre de 57 años resultaron lesionados, por lo que fueron asistidos por personal médico del Sempro. Luego, ambos fueron trasladados en ambulancia hacia el Hospital del Oeste.

La fuente oficial precisó que se le realizó el alcotest a la conductora del automóvil, cuyo resultado fue negativo de 0,00 gr/lts de alcohol en sangre.