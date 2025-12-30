Funcionarios y custodios, siempre de suerte: sorteados y con casa propia

No se trata de recién llegados a la administración pública ni de trabajadores que recién inician su recorrido en el Estado. Algunos de los nombres que aparecen en los listados de beneficiarios llevan más de una década desempeñándose en la función pública, atravesando gestiones, cambios de signo político y reacomodamientos internos sin perder nunca el lugar ni, mucho menos, la buena fortuna.

Una estabilidad que contrasta de manera brutal con la realidad de miles de empleados estatales contratados o monotributistas, que sostienen áreas sensibles del Estado provincial desde hace años, sin pase a planta, sin certezas laborales y, sobre todo, sin el respaldo que parece reservado para unos pocos.

En tiempos donde el discurso oficial insiste en el mérito, el esfuerzo y la transparencia, la reiteración de apellidos, vínculos y cercanías al poder vuelve a encender las sospechas. La suerte, en estos casos, no parece responder al azar: tiene nombre, apellido y, en algunos casos, custodia oficial.

La paradoja es evidente. Mientras se proclama la igualdad de oportunidades, hay trabajadores que esperan desde hace años la posibilidad de acceder a un techo propio, y otros que, casi sin despeinarse, resultan favorecidos una y otra vez. La fortuna de algunos funcionarios del gobierno de Claudio Poggi es, sin dudas, la que desearían miles de estatales que todos los días cumplen horario, funciones y promesas que nunca terminan de cumplirse.

Entre los beneficiados aparece Pablo Sindoni Proto, pariente político de uno de los hijos del gobernador, un dato que vuelve a poner bajo la lupa la supuesta neutralidad de los sorteos. Una suerte que contrasta de manera dramática con la de otras familias adjudicatarias: en uno de los casos, una familia que recibió su vivienda —cuya construcción había comenzado en 2022 y que recién fue entregada en 2025— fue víctima de un robo apenas un día después de pasar su primera noche en la casa nueva.

Tras ese episodio circuló fuerte el rumor que indicaba que "la víctima de la inseguridad" guardaba un fuerte lazo de amistad con otra familiar muy, pero muy cercana al Gobernador.

Al final, no es solo una cuestión de azar. En San Luis, la fortuna también parece saber a quién tocarle el timbre… y a quién dejar esperando