Batacazo del menor de los Cerúndolo: eliminó al número 1 del mundo

En un partido vibrante, que tuvo muchos vaivenes, Juan Manuel Cerúndolo consiguió la victoria más importante de su carrera al imponerse en cinco sets y en la cancha central de Roland Garros al número 1 del mundo Jannik Sinner. Con el triunfo, el cuadro en el torneo francés se abre considerablemente para las próximas semanas.

La disminución física del italiano fue una de las razones determinantes del triunfo del argentino, quien perdió los dos primeros sets por 6-3 y6-2 y luego encabezó una rotunda levantada que comenzó con un parejo tercer sets, que Juan Manuel se llevó por 7-5.

Los parciales finales fueron ganados con relativa facilidad por Cerúndolo por un doble 6 1. Siempre con templanza, el tenista argentino dijo que el merecedor de ganar el partidofue Sinner, pero los calambres lo perjudicaron. “Espero que se recupere pronto”, dijo en una entrevista que le hicieron en el court apenas terminó el partido

Pocos minutos después del triunfo de Juan Manuel, en una cancha cercana Francisco Cerúndolo se deshizo en cuatro sets del local Hugo Gaston, con parciales de 2-6,6-4, 6-2 y 6-1.

La otra raqueta nacional que jugó en París en la mañana fue Facundo Díaz Acosta, quien perdió en un muy parejo partido ante el estadounidense Learner Tien, vencedor en el quinto set por 6-3.