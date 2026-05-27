El lamento de Central: perdió y lo desalojaron del primer puesto

Rosario Central sufrió su única caída en el grupo H de la Copa Libertadores 2026 en la sexta y última fecha, por 1-0 ante Independiente del Valle en el estadio IDV, en una derrota que lo baja del primer puesto y lo hace clasificar a octavos de final en la segunda posición.

El único gol del partido llegó a los 18 minutos del segundo tiempo, por medio de un penal aprovechado por el mediocampista Júnior Sornoza.

La derrota bajó al equipo de Jorge Almirón de un primer puesto que sostuvo durante casi toda la disputa de la fase de grupos y lo hizo clasificar en el segundo puesto de la zona H, con 13 puntos, mientras que el conjunto ecuatoriano se metió en octavos de final en la primera posición, con la misma cantidad de puntos.

Copa Sudamericana: victoria y despedida de Racing

Racing le ganó comodamente 2-0 a un modesto Independiente Petrolero de Bolivia, en condición de local, en el marco de la sexta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana.

En el estadio Presidente Perón de Avellaneda, el delantero colombiano Duvan Vergara abrió el marcador para la ´Academia´ a los 18 minutos de juego. En el complemento, a los 14 minutos, el mediocampista Matko Miljevic selló la victoria.

Con este resultado, el equipo dirigido interinamente por Sebastián Romero cierra decorosamente su participación en esta Copa Sudamericana en la cual quedó eliminado en la anterior fecha ante Caracas de Venezuela en condición de local, situación que decantó en la ida de Gustavo Costas como entrenador el sábado pasado.

El domingo desde las 19 en el estadio 23 de Agosto de Jujuy, Racing tendrá su última presentación del semestre ante Defensa y Justicia, en el marco de los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

Por su parte, el equipo de Thiago Leitao concluye su primera aparición en la Copa Sudamericana como uno de los más goleados, con 15 tantos en contra y tan solo 3 a favor.

El sábado desde las 21 en el estadio IV Centenario de la ciudad de Tarija, Independiente Petrolero visitará a Real Tomayapo por la octava fecha del Campeonato boliviano.

Duro revés de Barracas

El ya eliminado Barracas Central sufrió una dura goleada por 3-0 ante el Vasco da Gama de Brasil, en condición de visitante, en el marco de la última fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana.

En el estadio Sao Januario de Río de Janeiro, el delantero Adson marcó los dos primeros goles de los cariocas a los 32 y 42 minutos del primer tiempo. En el complemento, a los 10 minutos, el colombiano Jhon Rojas selló el triunfo.

Además, Rodrigo Insúa se fue expulsado en Barracas Central a los 39 minutos del primer tiempo tras una violenta infracción a Adson sobre el la línea lateral derecha. Sobre el final del partido, el arquero Marcelo Miño le contuvo un penal a Marlos a los 42 minutos.

Con este resultado, el equipo de Rubén Darío Insúa culmina su primera participación en una competición internacional finalizando último de este Grupo G con tan solo 3 puntos a raíz de tres empates, como informó la Agencia Noticias Argentinas.

Por su parte, el equipo de Renato Gaúcho finalizó segundo en este Grupo G y jugará los dieciseisavos de final de esta Copa Sudamericana ante un tercero de Copa Libertadores que se conocerá el viernes mediante sorteo.

En lo pronto, los de Rio de Janeiro viajarán a Belo Horizonte para enfrentar el domingo al Atlético Mineiro por la decimoctava fecha del Brasileirao que lo tiene en el puesto 16 con 20 puntos, tan solo tres por encima del Santos que está perdiendo la categoría.