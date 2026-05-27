Scaloni: “La renovación no es un tema prioritario”

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se refirió a la prelista de 55 jugadores que eligió para el próximo Mundial 2026 asegurando que la renovación de futbolistas “no es prioritaria” y preguntándose por qué debería cambiar jugadores “si no lo merecen”.

El DT agregó que la edad de algunos jugadores “es justa para repetir Mundial” y confirmó que “estos jugadores están convocados porque siguen vigentes, no por ser campeones del mundo”.

Además, el entrenador afirmó que el combinado argentino volverá a intentar ser “protagonista” y valoró la importancia de tomar buenas decisiones a la hora de armar la lista definitiva, ya que un Mundial “a medida que van pasando los partidos te permite ir cambiando”.

De cara al que será el segundo Mundial de su carrera, luego de haber sido campeón en la Copa del Mundo de Qatar 2022, Lionel Scaloni dio algunos detalles sobre la lista de convocados que disputará el torneo de Canadá, Estados Unidos y México, aunque comentó que no la confirmará hasta el último día “para saber cómo están” los futbolistas que vaya a convocar.

Comentando que no tuvo como prioridad el hecho de hacer una renovación, como sí tuvo que realizar cuando comenzó su ciclo en el seleccionado, Scaloni destacó la vigencia del grupo de deportistas que lo viene acompañando en el seleccionado, a los cuales confirmó que no piensa “arriesgar” en los amistosos previos al Mundial.

Con experiencia en una Copa de Mundo, el santafesino aprendió que en una copa de estas características puede llegar con un equipo en mente y, con el correr del certamen, que el mismo vaya cambiando, por lo que valora tener a disposición jugadores “con un poco más de vértigo”, en caso de ser necesario hacer modificaciones, aunque aseguró: “Nuestra manera ya la tenemos y no la vamos a cambiar”.

En cuanto a los jugadores ausentes, el entrenador de 48 años opinó que “reemplazar a Di María es imposible”, aunque respetó su decisión de retirarse, que el enganche Paulo Dybala tiene una calidad “indudable”, pero “hay chicos que se han consolidado en esa posición” y confirmó que el defensor Cristian Romero “va a llegar fresco de cara al Mundial”.

Por último, con su habitual tranquilidad, el ex futbolista nacido en Pujato no coincidió con que a Argentina le haya tocado “un grupo fácil”, dio a saber que tiene 10 futbolistas llegando con lo justo desde lo físico, a los cuales va a exigir al 100% antes de sellar la convocatoria, y sentenció: “a esta copa vamos a ir de la misma manera, dejando la vida y respetando nuestra cultura, nuestra tradición y a la gente”.