El pádel se vivió con todo por los dos años de una cancha

Los dos años de un club de pádel de San Luis tuvieron un festejo a la grande con un torneo del que participaron 140 parejas y que tuvo que buscar otras sedes, ante la gran respuesta de jugadores. Tres días a puros remates y paletas en donde quedó demostrada el crecimiento del deporte en la provincia.

De hecho, tres clubes fueron parte del trabajo, lo que demostró la unión de las instituciones. Chacras pádel, la cumpleañera, más Cerámica y Parque Norte, fueron parte de un ambiente celebratorio que desde el viernes hasta el domingo le puso color a las canchas.

“Toda la comunidad del pádel participó del torneo y eso es de valorar, sobre todo la situación económica que vive el país”, dijo Bruno Schiavi, el responsable de la Chacras.

El organizador valoró a sus colegas que lo apoyaron y a los sponsors que hicieron su aporte para los trofeos. “Sin ellos, hubiera sido muy difícil”, recalcó el deportista, quien tuvo la valentía de usar para la competencia un nuevo sistema de organización.

Schiavi dijo que la prueba salió muy bien por medio de una aplicación que marcaba horarios y otras circunstancias del torneo.

Los resultados de los partidos finales de cada categoría fueron los siguientes:

2da masculino

Aberastain/Salcedo ganó a Botta/Lago

4ta masculino

Wanzo/Terceros le ganó a Tullían/Rosales

5ta masculino

Cancina/Arnaudo le ganó a Chávez/Lucero

6ta masculino

Longo Salguero le ganó a Olano/Cornejo

7ma masculino

Baribeito/Pérez le ganó a Miranda/Reta

7ma damas

Miranda/Miranda le ganó a Vegezzi/Gato

6ta damas

Muñoz/Colilla le ganó a Mazza/Acevedo

4ta damas

Arce/Brito le ganó a Luján/Carranza