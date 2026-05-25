Frazadas solidarias: reciben donaciones para ayudar a los puntanos que viven en la calle

Ante la repentina llegada del frío polar, que ya causó dos nevadas otoñales en el año, es que se ha iniciado una acción solidaria conjunta para asistir a las personas que viven en la calle o están en una situación de vulnerabilidad.

La campaña que organizan el Merendero Comedor Infantil Carita de Sol y Hema Indumentaria de la ciudad de San Luis procura que las donaciones que se reciban sirvan para fabricar y entregar frazadas y darles un poco de calor a los puntanos que viven en situación de calle, indicó una de las personas involucradas en la movida.

Además de proveerlos de colchas, la intención en que puedan recibir indumentaria de invierno y otros elementos esenciales.

Los lugares para dejar las donaciones son el Merendero Comedor “Caritas de Sol” que funciona en el barrio “Padre Mugica” y en indumentaria Hema, que tiene su local en la Avenida “Juan Gilberto Funes” N° 839. También pueden comunicarse al celular 2664587440.