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Copa Sudamericana

River se recuperó, goleó y clasificó primero

En el Monumental, derrotó 3 a 0 a Blooming y avanzó directamente a los octavos de final.

Por redacción
| Hace 1 hora

River venció 3-0 a Blooming de Bolivia, en el estadio Más Monumental, por la sexta y última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, y se clasificó directamente a los octavos de final como líder de la zona.

 

El equipo dirigido por Eduardo Coudet tuvo un primer tiempo incómodo, en el que Maximiliano Salas falló un penal a los 10 minutos, luego de estrellar su remate contra el palo izquierdo del arquero Gustavo Almada.

 

River dominó la posesión, pero se fue al descanso igualado sin goles y con silbidos de parte del público.

 

En el complemento, el “Millonario” logró quebrar el partido: Salas abrió el marcador a los 11 minutos, tras una asistencia de Lucas Martínez Quarta; Fausto Vera amplió de penal a los 27, luego de una infracción de Matías Abisab sobre Joaquín Freitas revisada por el VAR; y Lucas Silva selló el 3-0 a los 38, con un remate desde afuera del área.

 

Con este resultado, River cerró el Grupo H con 14 puntos, producto de cuatro triunfos y dos empates, y quedó por delante de RB Bragantino, que finalizó segundo con 10 unidades y jugará el repechaje previo a octavos. Blooming terminó último, con apenas un punto.

 

Síntesis

River 3: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Juan Cruz Meza, Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván; Joaquín Freitas y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

 

Blooming 0: Gustavo Almada; Marc Enoumba, José María Carrasco, Julio Vila, Mauricio Cabral; Juan Mercado, Auli Oliveros, Matías Abisab, Roberto Hinojoza, Guilmar Centella; Bayron Garcés. DT: Erwin Sánchez.

 

Goles: ST 11m Maximiliano Salas (R), 27m Fausto Vera (R), de penal, y 38m Lucas Silva (R). Incidencia: PT 10m Maximiliano Salas (R) erró un penal. 

 

Amonestados: Maximiliano Salas (R) y Guilmar Centella (B). 

 

Expulsados: no hubo.

 

Estadio: Más Monumental. 

 

Árbitro: Roberto Pérez Gutiérrez, Perú. 

 

VAR: Ulises Mereles, de Paraguay.

 

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