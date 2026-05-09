Juampi y una noche de chistes calientes para que pase el frío

El nombre del espectáculo es evidente y quienes siguen a Juampi González desde hace tiempo no pueden sorprenderse. En sus shows anteriores, el humorista se tildó como un desencajado dentro de su familia, formada por padre, madre y hermana profesionales y de mentalidad conservadora.

Pero en “Oveja negra”, el nombre del show que trajo por primera vez a San Luis el viernes de frío cruel, el standapero se hace cargo del concepto también entre su grupo de amistades y, ¿por qué no?, entre toda su generación. El ejemplo cabal ocurrió en medio de la función cuando invitó a que aplaudiera los integrantes de la audiencia que, a los 38 años, como él, estaban sin pareja y sin hijos. Solo se escucharon un par de tímidas palmadas.

De todos modos, González refutó el hecho de que ser la oveja negra sea algo necesariamente malo. Tampoco, dijo, con ese humor tan dual que tiene, es algo necesariamente bueno. Ese juego le sirvió para aclarar que ya no debería haber connotaciones negativas en la palabra “negro” y se valió de la respuesta de alguien del público que usó esa metáfora para contar que había tenido un mal día.

En la espontaneidad del público se sostuvo buena parte del éxito del show, aunque Juampi se mostró en todo momento como el maestro de ceremonias obligado a tener la última palabra, a hacer el remate exacto. En muchas ocasiones lo consiguió.

Las consignas que elaboró (cuántas parejas con más de dos décadas de duración había en la sala, cuántas personas habían tenido un día extraordinariamente bueno, cuáles son los contenidos más extraños que consumen en redes sociales) sirvieron para que la noche pasara entre personas que contaron que llegaron tarde a la sala porque habían presenciado un choque a pocas cuadras del teatro, algunos que fueron sin saber con qué se iban a encontrar y un espectador que le recriminó la tardanza en el inicio del show.

Con gracia y soltura, Juampi llevó esos testimonios al lugar que quiso y le agregó cuestionamientos a las frutinovelas, descripciones sexuales sobre las calzas que se ajustan al cuerpo y algunas frases francamente graciosas. “Cuando creíamos que lo máximo a lo que podían llegar las redes sociales era Traniela, aparecieron los therians”, sostuvo.

La paternidad, la monogamia, el romanticismo, la pornografía y hasta la utiilzación de animales como mascotas quedaron bajo el ojo indagador y humorístico de Juampi, quien se encargó de esos temas con distinto grado de permisividad.

Ya sobre el final, con el actor sentado por primera vez en una banqueta que fue la única escenografía, las luces bajas y un tono de voz más serio, González aseguró que su principal lucha es por la libertad, una palabra que está “muy maltratada” en la actualidad. Y solo por un rato, el standpero se puso serio. Pero le duró apenas unos segundos.