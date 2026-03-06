Denuncian fuertes maltratos y serias irregularidades en una escuela del interior

La comunidad de Alto Pencoso se encuentra bajo un fuerte reclamo contra la conducción de la Escuela N°10 "Juan Esteban Vacca". A través de una extensa y durísima misiva dirigida al ministro de Educación, Guillermo Araujo, y al jefe de Educación Rural, Pablo Fernández, un grupo de 60 padres y tutores denunció en 2024 una serie de irregularidades que, según afirman, vienen ocurriendo desde hace mucho tiempo bajo la gestión de la directora, Silvana García. Pese al tiempo que pasó desde la oficialización del planteo, al día de hoy no tienen respuestas. Exigen el apartamiento inmediato de la docente, acusándola de ejercer una "pedagogía del miedo" y de discriminar sistemáticamente a los niños de la zona.



El relato de los padres es desgarrador y da cuenta de una situación de hostilidad constante dentro del establecimiento. Según la denuncia, la directora maltrata verbalmente a los alumnos refiriéndose a ellos como "burros que no pueden aprender" por el solo hecho de ser del campo.



Los tutores manifestaron su temor a represalias, señalando que la directiva suele bajar notas, gritarles y exponer a los chicos a la vergüenza delante de sus compañeros sin motivos justificados. Incluso, mencionaron amenazas insólitas, como la de bañar a los alumnos con agua helada o traer un "chicote" para imponer disciplina, lo que ha provocado que muchos niños manifiesten su deseo de no asistir más a clase.



A la preocupante situación pedagógica se le suma una grave denuncia por el manejo de los recursos físicos y alimentarios. Los padres aseguraron que la copa de leche es "un desastre" y que la directora retacea el alimento, llegando a dar pan de varios días o leche recalentada, mientras prohíbe que las familias colaboren en la cocina para garantizar raciones dignas.



Asimismo, sostuvieron que existen materiales enviados por el Gobierno, como televisores, bicicletas y cajas de libros, que permanecen guardados bajo llave en la dirección en lugar de estar a disposición de los estudiantes. También cuestionaron el destino del dinero recaudado en rifas y bingos escolares, sobre los cuales nunca se habría realizado una rendición de cuentas clara.



La infraestructura escolar tampoco escapa a las críticas. Detallaron que, durante el periodo de remodelación del edificio, los alumnos debieron asistir a clases en el SUM municipal bajo condiciones de frío extremo, sufriendo enfermedades respiratorias.



A pesar de contar con calefacción en la escuela, advirtieron que la directora ordena apagar los equipos y que existen calefactores con pérdidas de gas que ponen en riesgo la salud de la comunidad educativa. Esta falta de empatía y cuidado habría llevado a varias familias a trasladar a sus hijos a escuelas de otras localidades, como Desaguadero, para protegerlos del ambiente hostil.



Finalmente, los padres de Alto Pencoso hicieron un llamado desesperado al Ministerio de Educación para que intervenga de manera urgente. Exigieron que se designe un nuevo directivo externo a la institución, que tenga la capacidad de innovar y comprometerse con el bienestar de los chicos.

