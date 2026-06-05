"Indio" en San Luis: whisky caro, el hermetismo de siempre y perfumes al filo del dolor

En un vuelo privado, el 27 de setiembre de 2008 poco después de las 18, Carlos “El Indio” Solari llegó al aerpuerto de San Luis, vacío, despejado por pedido del músico y porque por entonces el único arribo desde Buenos Aires era por la mañana. Lo esperaban sus dos productores –que estaban en la provincia hacía una semana- y, en silencio y ausencia, miles de fanáticos.

Al día siguiente, Solari actuaría por primera y única vez en la provincia junto a “Los fundamentalistas del aire acondicionado”, la banda que armó tras la conflictiva separación de “Los redonditos de ricota”. El escenario era el estadio Juan Gilberto Funes de La Punta, elegido por el propio “Indio” y negociado por entonces con José María Emer, funcionario del Gobierno Provincial.

La llegada del cantante se produjo a pocos meses de la edición “Porco rex” y cuando la banda tenía todavía al gran Martín Carrizo en la batería y al enorme Marcelo Torres en el bajo, suplantado luego por Fernando Nalé. Treinta mil espectadores vieron el concierto que empezó con “Pedía siempre temas en la radio” y “Ramas desnudas”, los dos temas con los que abre el disco. El final fue de “Jijiji”.

Antes y después del show, “El Indio” se alojó en el hotel Vista, de la avenida Illia, junto a una comitiva de aproximadamente 30 personas. Tenía una gripe muy fuerte que lo mantuvo de mal humor y que expuso a poco de comenzar el recital, en el que agradeció a su médico personal por viajar a San Luis y darle una alta dosis de Decadrón.

Al finalizar el show, Solari se fue a comer a Uovo, el coqueto restó que está en Las Heras y Colón, propiedad de Patricio Odicino, un empresario gastronómico que apenas si escuchó la obra del cantante por lo que pasaban en la radio. “Nunca me gustó lo que hizo”, dijo el puntano, quien durante la tarde de aquel día recibió varios llamados en los que le pedían reserva y garantías de que la cena se haría con tranquilidad.



Acaso por eso, la estadía de Indio en el restó fue muy pacífica, rodeado de seis o siete personas de su círculo íntimo y ni siquiera perturbado por una foto del dueño del local. De hecho, Odicino les reservó un espacio retirado del local y los atendió personalmente.

La cena fue normal, regada con un Luigi Bosca de cuello alto que era uno de los vinos más caros que había en el restó. Después, el grupo pidió un whisky de tres destilaciones que Odicino tuvo que ir a comprar a una vinería.

Sobre el final de la noche, en la puerta del local se juntó un grupo de fanáticos que quisieron conocer a su ídolo. Allí, Solari se dirigió a Odicino para pedirle que anunciara que saldría un rato para hacerse algunas fotos, pero que se tenían que ir de inmediato, para no generar más aglutinamiento.

Al día siguiente, Solari ya estaba nuevamente en Buenos Aires, en su quinta de Parque Leloir, donde el viernes 5 de junio falleció con la paz de los tranquilos y el tesoro de los inocentes.