  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

13°SAN LUIS - Viernes 05 de Junio de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

13°SAN LUIS - Viernes 05 de Junio de 2026

EN VIVO

Tenía 77 años

Murió "El Indio" Solari y el rock se quedó sin su poeta maldito

El creador de "Los rendondito de ricota" fue un activo participante de la cultura rock. Hacía años luchaba contra el Parkinson. Estuvo en San Luis en 2008.

Por redacción
| Hace 4 horas

 Carlos Alberto "El Indio" Solari, uno de los referentes del rock en Argentina, murió esta mañana a los 77 años.

 

 

Según el parte, el cantante habría fallecido a causa del mal de Parkinson que padecía desde hace años. La UFI 2 Ituzaingó se presentó en su hogar para constatar el deceso del artista.

 

 

El creador de "Los redonditos de ricota" dejó una obra fundamental y a una gran cantidad de seguidores que se desperdigaron por todo el país. A la vez, creó un personaje lleno de misterio en torno a su vida privada.

 

 

En 2008 tocó en La Punta con Los fundamentalistas del aire acondicionado.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo