Murió "El Indio" Solari y el rock se quedó sin su poeta maldito
El creador de "Los rendondito de ricota" fue un activo participante de la cultura rock. Hacía años luchaba contra el Parkinson. Estuvo en San Luis en 2008.
Carlos Alberto "El Indio" Solari, uno de los referentes del rock en Argentina, murió esta mañana a los 77 años.
Según el parte, el cantante habría fallecido a causa del mal de Parkinson que padecía desde hace años. La UFI 2 Ituzaingó se presentó en su hogar para constatar el deceso del artista.
El creador de "Los redonditos de ricota" dejó una obra fundamental y a una gran cantidad de seguidores que se desperdigaron por todo el país. A la vez, creó un personaje lleno de misterio en torno a su vida privada.
En 2008 tocó en La Punta con Los fundamentalistas del aire acondicionado.
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