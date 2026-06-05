Murió "El Indio" Solari y el rock se quedó sin su poeta maldito

Carlos Alberto "El Indio" Solari, uno de los referentes del rock en Argentina, murió esta mañana a los 77 años.

Según el parte, el cantante habría fallecido a causa del mal de Parkinson que padecía desde hace años. La UFI 2 Ituzaingó se presentó en su hogar para constatar el deceso del artista.

El creador de "Los redonditos de ricota" dejó una obra fundamental y a una gran cantidad de seguidores que se desperdigaron por todo el país. A la vez, creó un personaje lleno de misterio en torno a su vida privada.

En 2008 tocó en La Punta con Los fundamentalistas del aire acondicionado.