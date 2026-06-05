En el sur de la provincia fue donde más firmes fueron las lluvias

Por lo menos hasta el domingo, las lluvias y lloviznas seguirán en San Luis y acumularán milímetros a los registros del jueves. El sur de la provincia alcanzó hasta la madrugada del viernes los números más altos.

Buena Esperanza fue la localidad más lluviosa con más de 28 milímetros recibidos, seguida de Nueva Galia, donde cayeron 26,5. En el paraje La Esquina, los pluviómetros marcaron 20 milímetros.

El ránking continuó en Coronel Alzogaray, donde hubo 18 milímetros, y Justo Daract, que amaneció con 17,8, al igual que La Angelina. Soven, El Amago, Concarán, Villa Mercedes, Naschel y La Punilla tuvieron números superiores a los 10 milímetros.

En el resto de la provincia, las lluvias se hicieron presentes en menor intensidad y permanecerán durante todo el fin de semana. Para el viernes, las precipitaciones se esperan mayormente por la mañana, cuando también habrá bancos de niebla muy profusos.