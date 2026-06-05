Un hecho que conmovió a Leandro N. Alem, entre el dolor y el perdón de una madre

En enero de 2019, Leandro N. Alem vivió una jornada triste, difícil de reparar. Una mujer, Sofía Agüero, aprendía a manejar su auto acompañada de Josué, su primo hermano, más hermano que primo. La tragedia se presentó en el pequeño pueblo del norte puntano cuando el Volkswagen Golf perdió el control, se cruzó el carril y terminó contra un árbol. El chico murió al instante.

Además del dolor inmenso que envolvió a la familia por completo, se sustanció un expediente judicial en que la conductora quedó imputada por “Homicidio culposo agravado por la conducción negligente”. Al peso de creerse responsable de la muerte de un ser querido, la mujer debió pasar por el trance judicial.

Seis años y medio después, Sofía fue parte de una poco frecuente medida judicial que se llama “Justicia restaurativa” y que consta de una salida alternativa mediante la reparación integral del daño, sin centrarse en la pena sino en las consecuencias humanas del delito.

En ese objetivo, el jueves se celebró una audiencia en donde la acusada pidió dolorosas y sinceras disculpas a la madre de la víctima, su tía, y al resto de la familia. “Jamás imaginé que iba a pasar todo esto”, dijo Sofía, quien dedicó un emotivo momento a recordar a su primo.

Además, la mujer asumió la responsabilidad del hecho y manifestó su intención de colaborar y acompañar a la familia de Josué en todo lo que sea necesario.

Pero el testimonio más conmovedor fue el de la madre de la víctima fatal, quien nunca consideró que la imputada hubiera actuado con intención de causar la muerte de su hijo. “Eran como hermanos”, dijo y señaló que Josué sabía que Sofía estaba aprendiendo a manejar.

La señora reconoció que la acusada la acompañó desde el primer momento y agregó que no es su intención culparla de la tragedia, por lo que de inmediato aceptó el pedido de disculpas. En el momento más emotivo de su exposición, la señora dijo que intentará apoyar a Sofía en todo lo que necesita y le transmitió la tranquilidad de que entendía que la muerte no había sido intencional.

En el plano judicial, la jueza tiene diez días para resolver si hace lugar al pedido de extinción de la acción penal contra la conductora.