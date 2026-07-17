El Camping Municipal de Merlo lleva meses cerrado y sin mantenimiento

El Camping Municipal de la Villa de Merlo permanece cerrado y en estado de abandono desde el 10 de abril. Según denunciaron vecinos, el proceso de vaciamiento comenzó el 10 de marzo con el retiro de empleados, y desde entonces el predio ubicado a orillas del arroyo quedó sin mantenimiento ni control.

Los problemas no son nuevos. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año pasado, el camping funcionó sin carga de gas, por lo que los turistas debían bañarse con agua fría. A eso se suman baños rotos, caños con pérdidas de agua que persisten hasta hoy y falta de limpieza. "Con el viento que hay en Merlo y sin resguardo, era imposible sostener el lugar así", indicaron fuentes consultadas.

La falta de inversión también se ve en la infraestructura. Las tres puertas de acceso están rotas hace tres años. Los postes de luz cayeron y quedaron con cortocircuitos sin reparar. Por tratarse de un predio agreste, con presencia de serpientes y alacranes, el mantenimiento es clave para la seguridad de quienes acampan. Sin embargo, nada de eso se hizo.

Otro punto de alerta es la zona del estanque de la Cooperativa de Agua, pegado al camping. Denuncian que en eventos deportivos se hace pasar a corredores por el sector del arroyo sin señalización ni control, pese a que en ese lugar ya se registró el ahogamiento de una niña hace años. "No hay nadie vigilando. Es un peligro", señalaron.

Desde el entorno del camping apuntan a una mala gestión y a la falta de diálogo con los empleados que sostenían el lugar. "Antes funcionaba. Ahora hay gente a cargo que no escucha y no acepta críticas", expresaron. El cierre se da en un momento clave para el turismo y, según las denuncias, responde a un "boicot interno". Hasta el momento el municipio no informó sobre una fecha de reapertura.