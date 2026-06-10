San Luis, relegada en el mapa económico: quedó en el puesto 20 del ranking productivo

El cambio en la estructura económica que impulsa el Gobierno nacional comenzó a trazar una nueva división territorial entre las provincias que cuentan con recursos clave para el despegue y aquellas que sufren el freno de la industria y el consumo.



En ese nuevo escenario, San Luis quedó rezagada en las posiciones del subsuelo: se ubicó en el puesto 20 sobre 24 jurisdicciones en el primer ranking productivo provincial elaborado por la consultora Empiria, dirigida por el exministro de Economía Hernán Lacunza.



Los datos surgen de una nota publicada por el diario La Nación, escrita por el periodista Francisco Jueguen, que detalla cómo la firma analizó doce variables agrupadas en cuatro grandes atributos: capacidad productiva, tamaño de mercado, atracción de inversiones y presión impositiva.

El ranking. Foto: La Nación.



Mientras que la Ciudad de Buenos Aires y Neuquén lideran el ordenamiento general como las grandes ganadoras del modelo por su densidad empresarial y el impulso petrolero de Vaca Muerta, el territorio puntano exhibe un duro panorama que lo ubica muy cerca del fondo, solo por encima de Misiones, Chaco, La Rioja y Formosa.



De acuerdo con los autores del informe, Bautista Santamarina y Lucas Tettamanti, la transición hacia una economía más abierta reasigna recursos beneficiando principalmente al agro, la energía y la minería, en detrimento de la construcción, el comercio y la industria manufacturera.



Esta dinámica golpea de lleno a San Luis, cuya matriz histórica posee un fuerte componente industrial y comercial que hoy experimenta una profunda recesión. Al carecer del volumen de proyectos a gran escala asociados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) —que sí impulsan a vecinas de la región cordillerana como San Juan o Mendoza—, la provincia ve limitada su capacidad para revertir el estancamiento y atraer capitales en el corto plazo.