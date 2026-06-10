¿Negocio inmobiliario?: alerta por la histórica ex escuela “Francisquita Lucero"

El destino del predio donde se encuentran los restos de la histórica Ex Escuela N° 65 “Francisquita Lucero”, primera institución educativa de la Villa de Merlo fundada en 1836, encendió un fuerte conflicto político y patrimonial que unifica al Concejo Deliberante local con la Legislatura provincial.

Esta semana ingresó al Concejo Deliberante un contundente pedido de informes acompañado por distintos bloques de la oposición municipal. La iniciativa, presentada por la concejala Lucía Miranda y acompañada por Ana Laura Ferrarotti y Daniel Orué, busca frenar la posible venta del terreno ubicado en Avenida del Sol 159 y pide explicaciones sobre la parálisis de la obra del Centro Cívico provincial.

La preocupación creció tras movimientos en el predio y por declaraciones del intendente municipal en uso de licencia y actual ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto, quien el año pasado dijo que el terreno era factible de ser vendido.

A eso se sumó lo deslizado por la secretaria de Coordinación de Gabinete Municipal, que indicó que el predio podría estar incorporado al Régimen Provincial de Promoción Económica para la disposición de tierras fiscales, proyecto presentado esta semana por el gobernador.

El reclamo local cobró fuerza al complementarse con un pedido de informes presentado en la Cámara de Diputados por el legislador Walter Pollo. “No se puede permitir que el patrimonio histórico de Merlo se convierta en un negocio inmobiliario. Estamos coordinando acciones en todos los niveles del Estado para defender nuestra identidad”, explicó.

Los concejales recordaron que el predio cuenta con protección explícita: la Resolución N° 934-HCD-2008 lo declaró de Interés Cultural Municipal e incorporó sus restos al Registro de Edificios Antiguos de Merlo. Además, las tierras fueron donadas en 1910 por los vecinos Atencio y Buscarolo con un cargo expreso de escrituración para “edificio escolar”, un mandato moral y legal que, según los ediles, impide su uso comercial o privado.

Coherencia con el “Año de la Educación”

Lejos de quedarse solo en la denuncia por el abandono del predio tras el freno judicial a la obra en 2023, la oposición plantea una salida. “Solicitamos que, ya que el Gobierno de la Provincia declaró oficialmente el presente período como el ‘Año de la Educación’, sea congruente con lo declarado y no venda el patrimonio histórico educativo de todos los vecinos de Merlo. Proponemos que la estructura ya iniciada del Centro Cívico no se privatice, sino que se reconvierta en un espacio de uso comunitario y educativo”, explicó la concejala Lucía Miranda.