En Concarán, El Trapiche, Santa Rosa y otras localidades hubo temperaturas bajo cero
La temperatura más baja fue en el Valle del Conlara, donde se rozaron los tres grados bajo cero. El frío seguirá durante todo el fin de semana.
Como se había anunciado, al menos siete localidades de la provincia registraron temperaturas bajo cero por lo que el frío llegó a principios de mayo aparentemente ya para instalarse en lo que queda del otoño y un invierno que promete ser duro.
La temperatura más fría de la jornada se registró en Concarán, donde durante la madrugada del viernes 8 de mayo los termómetros llegaron a los 2,8 bajo cero. El Trapiche, con 1,8 bajo cero, fue otra de las localidades donde el frío se hizo sentir.
Naschel, Baldecito, Santa Rosa, el Valle de Pancanta y Villa de Praga fueron otros puntos de la provincia donde la Red de Estaciones Meteorológicas registró temperaturas bajo cero entre la noche del jueves y la madrugada del viernes.
El inicio del viernes fue un anticipo de lo que será el resto de la jornada, para la que se espera mucho viento y descenso de la temperatura, al punto que la mínima será de 2 grados y en la zona serrana podría haber aguanieve.
El cielo estará parcialmente nublado, aunque tendrá algunos momentos en que quedará despejado y se anuncian posibles lluvias aisladas.
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