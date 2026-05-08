En Concarán, El Trapiche, Santa Rosa y otras localidades hubo temperaturas bajo cero

Como se había anunciado, al menos siete localidades de la provincia registraron temperaturas bajo cero por lo que el frío llegó a principios de mayo aparentemente ya para instalarse en lo que queda del otoño y un invierno que promete ser duro.

La temperatura más fría de la jornada se registró en Concarán, donde durante la madrugada del viernes 8 de mayo los termómetros llegaron a los 2,8 bajo cero. El Trapiche, con 1,8 bajo cero, fue otra de las localidades donde el frío se hizo sentir.

Naschel, Baldecito, Santa Rosa, el Valle de Pancanta y Villa de Praga fueron otros puntos de la provincia donde la Red de Estaciones Meteorológicas registró temperaturas bajo cero entre la noche del jueves y la madrugada del viernes.

El inicio del viernes fue un anticipo de lo que será el resto de la jornada, para la que se espera mucho viento y descenso de la temperatura, al punto que la mínima será de 2 grados y en la zona serrana podría haber aguanieve.

El cielo estará parcialmente nublado, aunque tendrá algunos momentos en que quedará despejado y se anuncian posibles lluvias aisladas.