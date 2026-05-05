XI-Descontrol emocional: un gobernador sacado de quicio

Lejos de la sonrisa, Poggi cada vez está más incómodo cuando se encuentra con la gente.

El barniz de carisma que Claudio Poggi pretendió dibujar durante años se ha descascarado por completo ante la presión de su propia gestión. Hoy, el Gobernador se muestra como un hombre totalmente sacado de quicio, incapaz de soportar el reclamo ciudadano o la pregunta incómoda de la prensa.



Su rostro se transforma, la indignación lo supera y la pérdida de los estribos es la constante en cada una de sus apariciones públicas. Como bien dice el dicho, "el que se calienta, pierde", y Poggi está perdiendo terreno cada día al no poder controlar sus emociones, transformando lo que debería ser una conducción racional en un desfile de respuestas de mala manera y gestos de desprecio.



Esta inestabilidad ha puesto en alerta a su círculo íntimo, obligando a asesores, personal de protocolo y custodios a redoblar esfuerzos para frenar sus impulsos y "cuidarlo" de sus propias reacciones en los actos.



La necesidad de blindarlo ante el contacto espontáneo es el síntoma más claro de un gobierno que se siente acorralado por su propia ineficiencia; cuando la gestión no tiene resultados que ofrecer, la soberbia emerge como único mecanismo de defensa.



En medio de este descalabro emocional, el Gobernador se aleja cada vez más de la templanza necesaria para ejercer su cargo, dejando a la provincia a la deriva mientras batalla contra su propia intolerancia y el creciente rechazo de una sociedad que ya no le compra el personaje.

