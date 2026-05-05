IX-Moriñigo, el eterno acomodaticio

En medio de la purga general que sacude al Ejecutivo provincial, el diputado Víctor Moriñigo asoma una vez más como el "paracaidista" capaz de aterrizar de pie, buscando refugio en la estructura de Poggi para asegurar su continuidad política.



El ex titular de la Universidad Nacional de San Luis ha demostrado poseer un talento indescriptible para la supervivencia, posicionándose siempre como el "pichón" que busca cobijo bajo el ala del poder. Mientras la mayoría de los funcionarios enfrentan la incertidumbre de la renuncia solicitada, el actual diputado se mueve con la destreza de quien sabe acomodarse a cualquier clima político, mendigando "pistas" y espacios que le permitan mantenerse en la órbita de las decisiones centrales.



Todo indica que Moriñigo será el único comodín del radicalismo que logre esquivar la guadaña —muchas veces sin filo— de Claudio Poggi.



Su estrategia de mimetización con el poggismo le permite presentarse como un aliado indispensable, aunque su aporte real a la gestión sea nulo.

Al permitir que figuras con este perfil sobrevivan al recambio, el Gobernador no hace más que confirmar que su supuesta "revolución administrativa" es solo un tablero de damas donde se premia la obediencia y el acomodo por sobre la capacidad técnica. Mientras el gabinete se vacía, el diputado radical espera pacientemente su turno para seguir prendido al esquema estatal, garantizando que nada cambie realmente en el fondo.