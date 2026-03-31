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Villa Mercedes

Se complicó la salud del padre Nolo

Por una nueva descompensación, el sacerdote fue internado otra vez en terapia intensiva.

Por redacción
| Hace 1 hora

El Obispado de San Luis, a través de su organismo de prensa comunicó:

 

“Ante una nueva descompensación, por necesidad y para seguir profundizado en sus estudios, el padre Nolo ha sido internado nuevamente en terapia intensiva del Hospital de Villa Mercedes. Por precaución está sedado y entubado. Seguirá bajo control hasta su plena recuperación.

 

Seguimos rezando por el padre Nolo”.

 

 

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