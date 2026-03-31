Se complicó la salud del padre Nolo

El Obispado de San Luis, a través de su organismo de prensa comunicó:

“Ante una nueva descompensación, por necesidad y para seguir profundizado en sus estudios, el padre Nolo ha sido internado nuevamente en terapia intensiva del Hospital de Villa Mercedes. Por precaución está sedado y entubado. Seguirá bajo control hasta su plena recuperación.

Seguimos rezando por el padre Nolo”.