El abuelo puntano de Jorge Rafael Videla

Las reconocidas raíces puntanas del dictador Jorge Rafael Videla mantienen lazos con el presente y se remontan a dirigentes de la provincia que ocuparon cargos jerárquicos. El responsable de la desaparición de miles de argentinos fue nieto de un gobernador de la provincia.

Además, es conocida la vinculación que Videla tuvo con El Trapiche, la localidad turística donde pasó largos veranos, en una casa de su propiedad ubicada a la vera del río, y con un exclusivo colegio privado de San Luis capital. Justamente en un verano trapichense conoció a Alicia Raquel Hartridge Lacoste, su esposa.

Aunque nació en la bonaerense ciudad de Mercedes, el dictador descendía de una tradicional familia puntana, iniciada probablemente con Blas Videla, un militar de la provincia que fue líder del partido unitario de San Luis y que combatió en las invasiones inglesas de 1807.

En 1810, don Blas apoyó desde el cabildo puntano la revolución de 1810 y luego se alistó en las fuerzas del general San Martín como integrante del Ejército de los Andes, aunque no fue parte de la liberación continental porque lo destinaron a combatir contra los ranqueles.

Blas fue abuelo de Jacinto Videla Poblet, abuelo de Jorge Rafael Videla y gobernador de la provincia desde el 7 de mayo de 1891 al 28 de julio de 1993.

Videla Poblet nació en Justo Daract y tuvo la particularidad que murió el mismo día en que cumplía 51 años. Se casó dos veces y con su primera esposa, Ercila Bengolea Domínguez, tuvo diez hijos, entre ellos el coronel Rafael Eugenio Videla Bengolea, padre del dictador.

Jacinto fue un conservador que siguió los lineamientos de Bartolomé Mitre y sorteó durante su gobierno muchas dificultades políticas que trató de contrarrestar con constantes cambios de mando. Sus tíos Ignacio y Luis Videla, hermanos de Blas, también habían sido gobernadores de San Luis.