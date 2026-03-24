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Artistas de San Luis honran la memoria

Convocados por El Diario de la República, un grupo de reconocidos trabajadores de la cultura de la provincia recitó “Grano de trigo”, un poema de Pablo Melto que recuerda a los desaparecidos durante la última dictadura militar. Mirá el video.

Por redacción
| Hace 7 horas

Saben de ejercer la memoria porque su trabajo es escribir la historia y difundirla. Actores, actrices, músicos, músicas y literatos pusieron sus voces y sus cuerpos en una producción de El Diario de la República que invita a celebrar la democracia.

 

 

“Grano de trigo” es un poema que Pablo Melto, uno de los poetas más comprometidos de la provincia, escribió en memoria de aquellos que ya no están, de aquellos que, como lo dice en su obra, “abrieron surcos de sueños y utopías”. Nueve artistas de San Luis, entre ellos el propio autor, recitaron y sintieron esas palabras certeras.

 

 

Guadalupe Mediavilla, actriz y cantante que este año regresó a Villa Mercedes luego de vivir en Francia y México; Julián Manrique, manyín de Cuyo, pero también un analista agudo de la cuyanía y de la patria chica; Rocío Spinelli, actriz de carácter indiscutible y versatilidad para la risa y la reflexión; Pablo González, dueño de “Hexámetro”, la librería de Merlo y de un bagaje literario sostenido y abrumador participaron de la iniciativa.

 

 

También lo hicieron Julieta Reta Cardinali, una puntana que desde Córdoba impulsa las comunidades artísticas; Leo Funes, artista completo que si tiene que divertir lo hace, pero también es capaz de ponerse serio; Daiana Calabrese, una teatrera para quien la pasión no se negocia, y Fabián Rodríguez, otro teatrero de innegable vocación popular, completaron la lista.

 

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