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Histórico 24 de marzo

El PJ de Pedernera reafirmó su compromiso por la “Memoria, la Verdad y la Justicia”

Fue en el transcurso de un acto que se llevó en la sede partidaria, en Villa Mercedes. También hubo un homenaje a los desaparecidos y desaparecidas en el cementerio municipal de la ciudad.

Por redacción
| Hace 11 horas

Con motivo de la recordación de los 50 años del inicio de la dictadura militar de 1976, en la sede que el Partido Justicialista tiene en Villa Mercedes, se llevó a cabo una emotiva jornada conmemorativa en la que se volvió a sentir un fuerte compromiso por la Memoria por la Verdad y la Justicia,

 

Durante el encuentro que contó con la participación de representantes de las diferentes ramas, agrupaciones y del Consejo Departamental Pedernera, se compartieron palabras alusivas que invitaron a la reflexión colectiva, acompañadas por la proyección de un video que repasó la memoria histórica y reafirmó el compromiso con los derechos humanos.

 

Asimismo, se escucharon testimonios y palabras de militantes que vivieron la época de la dictadura, quienes aportaron su mirada y experiencia, enriqueciendo el encuentro desde la memoria viva y el compromiso con el presente. Uno de los oradores fue el dirigente Juveín Quiroga.

 

 

Además, se realizó el descubrimiento de un mural y una placa conmemorativa por los 50 años del golpe de Estado, como símbolos permanentes de memoria y conciencia para las futuras generaciones.

 

Las actividades también incluyeron un momento especial en el cementerio local, en el Monumento de la Memoria, donde se rindió homenaje a los desaparecidos y desaparecidas, renovando el compromiso de toda la sociedad con la verdad y la justicia.

 

 

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