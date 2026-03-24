El PJ de Pedernera reafirmó su compromiso por la “Memoria, la Verdad y la Justicia”

Con motivo de la recordación de los 50 años del inicio de la dictadura militar de 1976, en la sede que el Partido Justicialista tiene en Villa Mercedes, se llevó a cabo una emotiva jornada conmemorativa en la que se volvió a sentir un fuerte compromiso por la Memoria por la Verdad y la Justicia,

Durante el encuentro que contó con la participación de representantes de las diferentes ramas, agrupaciones y del Consejo Departamental Pedernera, se compartieron palabras alusivas que invitaron a la reflexión colectiva, acompañadas por la proyección de un video que repasó la memoria histórica y reafirmó el compromiso con los derechos humanos.

Asimismo, se escucharon testimonios y palabras de militantes que vivieron la época de la dictadura, quienes aportaron su mirada y experiencia, enriqueciendo el encuentro desde la memoria viva y el compromiso con el presente. Uno de los oradores fue el dirigente Juveín Quiroga.

Además, se realizó el descubrimiento de un mural y una placa conmemorativa por los 50 años del golpe de Estado, como símbolos permanentes de memoria y conciencia para las futuras generaciones.

Las actividades también incluyeron un momento especial en el cementerio local, en el Monumento de la Memoria, donde se rindió homenaje a los desaparecidos y desaparecidas, renovando el compromiso de toda la sociedad con la verdad y la justicia.