Alarma por un incendio en Ecochem: dotaciones de bomberos enfrentaron humo tóxico

Una madrugada de tensión se vivió en la planta de Ecochem S.A., empresa dedicada al tratamiento de residuos ambientales, tras declararse un incendio de magnitud que requirió el despliegue de un importante operativo de emergencia. El fuego comenzó alrededor de las 4 de este martes y movilizó a más de cinco dotaciones de especialistas.



Debido a la naturaleza de los materiales procesados en el lugar, los Bomberos Voluntarios advirtieron que el humo presentaba características tóxicas. Ante este riesgo, la estrategia inicial de las brigadas consistió en contener el foco ígneo para evitar su propagación hacia sectores lindantes, antes de proceder a la extinción total de las llamas.



Operativo conjunto



En el lugar trabajó un equipo multidisciplinario integrado por Bomberos Voluntarios, Bomberos de la Policía y la Dirección de Gestión y Prevención de Emergencias del Gobierno de la Provincia. A pesar del intenso trabajo, las autoridades señalaron que aún se desconoce con precisión la composición química del material que originó la combustión, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad para el personal interviniente.



El reclamo de la comunidad



El episodio reavivó el malestar y la preocupación de las familias que residen en las cercanías de la planta. Según manifestaron los propios vecinos, no es la primera vez que se registran incidentes de este tipo vinculados a la quema de residuos.



"Estamos cansados de estos episodios y de la posible contaminación que generan", expresaron fuentes vecinales, quienes aprovecharon la oportunidad para elevar un pedido formal a las autoridades.



La comunidad exige una intervención inmediata que evalúe los daños ambientales y el impacto en la salud que la actividad de Ecochem S.A. podría estar ocasionando en la zona, buscando una solución definitiva que garantice su tranquilidad.

