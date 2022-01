Contuvieron un incendio en una empresa de residuos industriales

No hubo víctimas fatales ni pérdidas materiales. Foto: gentileza.

Ecochem, una empresa de residuos industriales ubicada en zona sur sobre la ruta 3, sufrió un incendio en una de las fosas cerca de las 17:45 de este sábado. Dos dotaciones de los Bomberos de la Policía junto a los trabajadores pudieron contenerlo.



El jefe de Bomberos de la Policía de San Luis, Rafael Godoy, en comunicación con El Diario, informó que hasta las 20 “nunca se salió de control el incendio. Falta apagarlo, pero está contenido dentro de la fosa”.

El fuego nunca se salió de control, se mantuvo en la fosa. Foto: gentileza.



“El lugar tiene varias fosas, en las que van acumulando diferentes productos. Esta fosa tenía aceites, esmaltes y pinturas”, informó Godoy, quien aseguró que no hubo víctimas fatales.



“Solo se incendió el residuo del proceso productivo de fabricación, no hubo pérdidas materiales”, agregó el jefe de Bomberos de la Policía.

En el momento que comenzó el fuego “se encontraban los trabajadores en la empresa, quienes tienen un plan de contingencia. Nosotros vamos para controlar que no se propague”, finalizó Godoy.