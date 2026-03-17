La vida tranquila de Maité Reina del Portugal: un contraste con la Justicia

La tranquilidad de Maité Reina del Portugal Escudero parece tener las horas contadas. En las últimas horas, un video comenzó a circular con fuerza en las redes sociales, mostrando a la mujer en un viaje de placer durante un fin de semana largo.



En el audio del material, Reina del Portugal relata con naturalidad su trayecto hacia el Casino de Puerto Madero, en Buenos Aires, una imagen que contrasta drásticamente con la angustia de las familias de Villa Mercedes que denuncian haber sido estafadas por ella.



La imputada enfrenta una acusación formal por 15 hechos de estafa en concurso real, aunque la fiscalía advierte que el número de damnificados podría ascender a 54 familias. Según la investigación, Reyna del Portugal celebraba convenios de cesión de derechos posesorios sobre terrenos que no le pertenecían.



Se trata de 16 manzanas en la zona del barrio Familia Unida, tierras que fueron adquiridas por la Municipalidad de Villa Mercedes y cedidas al Gobierno de San Luis para la construcción de viviendas sociales.



La mujer lograba darle una apariencia de legalidad a las operaciones mediante la certificación de firmas ante escribana. Sin embargo, la imputada no podía acreditar la posesión de los lotes que vendía a precios variables, cobrando incluso cuotas a personas que buscaban cumplir el sueño de la casa propia.



Este viernes será un día clave. La fiscalía ha solicitado la prisión preventiva por 90 días, fundamentando el pedido en varios puntos críticos: riesgo de fuga (no existe claridad sobre su domicilio real) y entorpecimiento (la posibilidad de que oculte pruebas o influya en la investigación sobre otros posibles partícipes), además del daño causado (la extensión del perjuicio económico y social a las familias afectadas).



Actualmente, la mujer se encuentra con una inhibición general de bienes. Mientras la defensa intenta evitar el encarcelamiento, el video del casino se ha convertido en el símbolo de la indignación para los vecinos que hoy reclaman justicia tras haber perdido sus ahorros en una estafa que parece no tener techo.