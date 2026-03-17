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Tras la viralización de un video: detuvieron al hombre que acosó a una joven desde su auto

El sospechoso fue capturado luego de que las imágenes, grabadas por la propia víctima, generaran un masivo repudio en la comunidad.

Por redacción
| Hace 3 horas
Instantes donde el sospechoso le propuso a la joven "dar una vuelta". Foto: captura devideo/FM Latina.

Las autoridades lograron la detención del hombre denunciado públicamente por hostigar a una joven en plena vía pública. El operativo se desencadenó a raíz de la difusión de un video que evidenciaba el tenaz acoso del sospechoso hacia la mujer.

 


El caso cobró notoriedad inmediata cuando la víctima decidió filmar la secuencia con su celular. En el registro audiovisual, que circuló masivamente por redes sociales, se puede escuchar con claridad cómo el hombre le propone insistentemente "dar una vuelta", ignorando las reiteradas negativas de la joven, quien intentaba alejarse de la situación.

 


La fuerte indignación social que generaron las imágenes fue un factor clave para acelerar la intervención de las fuerzas de seguridad. Gracias al repudio ciudadano y al material aportado por la grabación, la policía pudo identificar el vehículo y montar el operativo que culminó con la captura del individuo.

 


Por el momento, el detenido permanece a disposición de la Justicia, mientras se aguardan las directivas legales correspondientes y se espera que la víctima ratifique la denuncia formalmente.

 

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