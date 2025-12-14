Estudiantes campeón del Clausura: a qué copas y finales clasificó

Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura 2025 tras vencer a Racing y, además del prestigio deportivo, aseguró una serie de clasificaciones clave que lo colocan nuevamente en el centro del calendario local e internacional de la próxima temporada.

El primer premio automático para el “Pincha” es la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026, donde ocupará el cupo Argentina 2, garantizando su presencia en el certamen continental más importante de América.

A su vez, el título también le dio acceso al Trofeo de Campeones 2025, donde enfrentará a Platense, campeón del Torneo Apertura, el próximo 20 de diciembre en San Nicolás.

Pero el recorrido competitivo no termina allí. En caso de imponerse en el Trofeo de Campeones, Estudiantes quedará habilitado para disputar la Supercopa Internacional, en la que se medirá ante Rosario Central, campeón de la tabla anual y reconocido como “Campeón de Liga”. Además, esa misma final le otorgará el derecho a jugar la Supercopa Argentina, frente al ganador de la Copa Argentina.

En cuanto al impacto sobre los cupos internacionales, la consagración de Estudiantes no libera plazas adicionales para otros clubes, ya que el equipo platense finalizó en la decimoquinta posición de la tabla anual y no ocupaba lugares de clasificación previa, por lo que el que se quedó sin cupo fue Independiente.

De este modo, el título del Clausura no solo le devolvió protagonismo al “Pincha”, sino que le garantizó un 2026 con desafíos de alto nivel en el plano continental y nacional.