Estudiantes de La Plata le ganó a Rosario Central en Arroyito

Rosario Central y Estudiantes se midieron por los octavos de final del Torneo Clausura. El partido se desarrolló en el estadio Gigante de Arroyito, bajo el arbitraje de Pablo Dóvalo (y Hernán Mastrángelo en el VAR).



El encuentro inició con una clara sed de victoria por parte de ambos equipos. En los 28 minutos del primer tiempo, lo tuvo Central: Muslera se hizo grande y evitó el primer tanto para el "Canalla".



A los 31 minutos, convirtió Estudiantes; Edwin Cetré abrió el marcador para el "Pincha". Un minuto más tarde, Di María sorprendió y envió un centro que se estrelló en el poste.



La primera parte de la tarde se dirimió con intentos por transformar los resultados, pero cerró con la ventaja par Estudiantes de La Plata.



Ya en el complemento, Central se puso el objetivo del gol. El "Pincha" se tiró atrás y aguantó el resultado. Su rival, intentó pero no consiguió lastimar.



Tras el resultado, Estudiantes de La Plata se metió en los cuartos de final.