Sergio Uñac: un apasionado del hockey sobre patines

Es sanjuanino, pero por elección decidió radicarse en San Luis junto a toda su familia. Y, comparte su actividad fabril con las cabañas que tiene en Potrero de los Funes. "Encontré mi lugar en el mundo" dice. Fue subcampeón mundial de hockey sobre patines, logro que alcanzó en 1997.

Se llama Sergio Uñac y es un apasionado del hockey que sigue practicando con sus 50 años en el Club Fénix de San Luis.

Su extensa carrera la hizo prácticamente en Europa, donde jugó en Portugal, Italia y Suiza. "Me fuí a los 18 años a Portugal. En esa época no había redes sociales y con unos casetes me vieron jugar. Me contrató el Club Olivairense junto con Daniel Galdeano, otro jugador de la época", expresa.

Y agrega que "andaban buscando jugadores: Tuvimos que hacer seis meses de adaptación ya que las reglas así lo exigen y luego jugamos el torneo portugués".

En esa época el hockey, como en la actualidad, era una pasión para San Juan y Mendoza, fundamentalmente.

Jugó cinco temporadas en Portugal y después pasó a Italia. Mientras en sus viajes a la Argentina practicaba en Unión Vecinal de Trinidad (UVT) de San Juan.

Relata que su paso por la Selección Nacional fue "fantástico". "Perdimos la final contra Italia 5 a 0. A pesar que le habíamos ganado al mismo rival en la serie 7 a 1. Pero bueno, la final la perdimos" recuerda. Fue en 1997, en el Campeonato Mundial que organizó Italia.

Pasado el Mundial regresó a la Argentina y la crisis del 2000 lo llevó a emigrar de nuevo a Europa.

Ya casado y con un hijo volvió al viejo continente. Su vida profesional continuó justamente en el Club Vercelli de Italia y de ahí fue vendido al Sereño.

"Eran épocas muy lindas" , señala.

Luego fue vendido a Suiza, aunque seguía viviendo en Italia donde trabajaba.

En unos de sus viajes a la Argentina visitó Potrero de los Funes. El amor por ese lugar resucitó ya que de pequeño y cuando su padre era estudiante en San Luis, visitaba.

De inmediato surgió la oportunidad de invertir y así lo hizo. Compró un lote donde hoy tiene las cabañas.

Mientras nacía otro hijo en Italia y la tercera de la familia llegó en Argentina.

Su familia compuesta por Mariela, Agustín, Matías y Clarita. Todos viven en Potrero donde encontraron su lugar en el mundo.