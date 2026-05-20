Zanglá: "El proyecto de Ley de Ministerios contradice el argumento de austeridad"

La diputada provincial María José Zanglá cuestionó con dureza el proyecto de Ley de Ministerios enviado por el Gobierno provincial a la Legislatura. Si bien aclaró que "nadie niega la facultad del Ejecutivo para diseñar su propio organigrama" y definir su plan de gestión, advirtió una fuerte contradicción entre el discurso oficial y el texto de la norma.



"Bajo la promesa de una supuesta austeridad, lo único que hacen es consolidar una superestructura inviable de funcionarios, con 14 dependencias con rango ministerial", señaló. En ese sentido, apuntó contra el argumento de la reducción del Estado: "El objetivo por el cual se anunciaron los cambios en el gabinete vemos que no se cumple".



Finalmente, Zanglá comparó la situación con gestiones pasadas al recordar que "los gobiernos anteriores, cuando modificaron su organigrama, nunca hicieron referencia a una reducción" y, sin embargo, "los sueldos docentes, de la administración pública y de los médicos eran buenos, y la obra pública estaba vigente".



Por todo esto, concluyó que la necesidad y urgencia planteada resulta "difícil de entender".