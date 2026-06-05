Un triangular de sóftbol le pone bateos y corridas al domingo

Un triangular con dos equipos de San Luis y una visita de Río Cuarto será la manera en que el sóftbol puntano mostrará su crecimiento. El torneo se realizará el domingo 7 de junio a partir de las 10 de la mañana en el campo del Fénix Softball Club, ubicado en la esquina de Marcelino Poblet y Estado de Israel.

Los locales, Fenix, buscarán hacer valer la localía y sobre todo demostrar su crecimiento en el juego; en tanto que Águilas, el otro conjunto local, aparece como un rival que tendrá por delante dos partidos muy exigentes.

El certamen se completará con Centro 11, de Río Cuarto, quienes viajarán especialmente para los compromisos e intentarán elevar el nivel interprovincial de la actividad.

El triangular “es una muestra del enorme esfuerzo a pulmón que realizan los atletas de San Luis para mantener viva la llama de un deporte que promueve el trabajo en equipo, la disciplina y la inclusión”, dijeron los organizadores que invitaron al público a acercarse a la competencia.

La entrada será libre y gratuita y habrá una cantina que proveerá a las familias que asistan al encuentro. Se aconseja llevar reposera y mate para disfrutar de una jornada a puro bateo, carreras y camaradería.

“Apoyar al sóftbol puntano —asistiendo a la cancha, difundiendo sus actividades o acompañando desde el sector privado y gubernamental— es fundamental para que disciplinas en pleno desarrollo sigan ganando espacios, sumando categorías infantiles y dándole a los jóvenes de la provincia una alternativa deportiva de calidad”, agregaron los encargados de Fénix, organizadores del encuentro.